Выше 30 градусов: жуткий зной и пекло ожидается в Краснодарском крае 1 сентября

В Сочи и других городах на юге страны не ожидается дождей. Будет жаркая погода, облачно, но с прояснениями. 2 сентября и последующие два дня уже возможен небольшой дождь.

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Также сильная жара будет стоять с 5 по 7 сентября, а вот потом снова будет облачно. 10 и 11 синоптики обещают дожди, а также возможно будет гроза. Потом погода будет более комфортной +22 градуса, а в середине месяца уже около 25 градусов тепла. А уже потом похолодает до +14 и начнутся дожди, пишет Sochistream.ru.

Напомним, что в Сибири и Приморском крае 1 сентября будет жуткая погода с ливнями и ураганным ветром.