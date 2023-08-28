Вот сколько дней можно хранить разрезанный арбуз: ни минутой больше, иначе будете ночевать в туалете

Принято считать, что крупные арбузы самые вкусные. Поэтому многие покупают исключительно большие плоды. Съесть гигантскую ягодку за один присест получится не у каждого. Однако растягивать сочное лакомство тоже не стоит.

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Оказывается, разрезанный плод можно хранить не более 1,5 суток. И это в холодильнике! Если превысить время, то сладкая мякоть может запросто забродить. Возникнет риск получить несварение или серьезное пищевое отравление.

Как вариант, арбуз можно нарезать на куски и заморозить. Конечно, в этом случае вкус ягоды будет хуже, но так вы сможете продлить срок хранения без угрозы своему здоровью.

Источник: gorodovoy.ru