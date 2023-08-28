Такие котлеты муж и дети полюбят сразу: просто добавьте в фарш этот ингредиент — сочность и нежность обеспечены

По словам Ольги, хлеб делает текстуру котлет более нежной. Но тут нельзя увлекаться, так как можно переборщить. Добавлять целую буханку точно не нужно. Чтобы котлеты были сочными надо

взять хлеба в размере примерно 1/3 части от общего количества фарша.

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