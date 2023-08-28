Такие котлеты муж и дети полюбят сразу: просто добавьте в фарш этот ингредиент — сочность и нежность обеспечены

Фудблогер Олеся Воронова рассказала, что важно добавлять хлеб в котлеты. Она раскрыла секрет, сколько нужно этого ингредиента, чтобы сделать идеальный фарш.
По словам Ольги, хлеб делает текстуру котлет более нежной. Но тут нельзя увлекаться, так как можно переборщить. Добавлять целую буханку точно не нужно. Чтобы котлеты были сочными надо
взять хлеба в размере примерно 1/3 части от общего количества фарша.
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«Например, на 500 граммов фарша — 165 граммов хлеба. Также рекомендуется замачивать хлеб в молоке или воде», — пояснила фудблогер, пишет портал «А теперь внимание!».