По щиколотку в воде: Сибирь и Приморский край окажутся под действием жуткого циклона 1 сентября

Приближается осень, а также начало учебного года. Родители готовятся к 1 сентября. Синоптики уже обрадовали жителей центральной части страны теплой погодой. А вот югу Урала, прилегающим областям Западной Сибири и Приморскому краю не повезло. Туда придет жуткий циклон с ураганом и ливнями.

Если в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске в школу дети пойдут по щиколотку в воде, то во Владивостоке ее может быть и по колено, предупредил метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.