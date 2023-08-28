По щиколотку в воде: Сибирь и Приморский край окажутся под действием жуткого циклона 1 сентября

Приближается осень, а также начало учебного года. Родители готовятся к 1 сентября. Синоптики уже обрадовали жителей центральной части страны теплой погодой. А вот югу Урала, прилегающим областям Западной Сибири и Приморскому краю не повезло. Туда придет жуткий циклон с ураганом и ливнями.
Если в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске в школу дети пойдут по щиколотку в воде, то во Владивостоке ее может быть и по колено, предупредил метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
«Количество осадков местами может достигнуть половины месячной нормы, порядка 30 мм за сутки. Ветер северо-восточный, с переходом на восточный и северо-западный, в порывах до 20-25 м/с. Эта непогода стихнет к 31 августа, но 1 сентября дожди сохранятся», – заявил специалист.
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По словам Шувалова, там произойдет новый залп ливней, который приведет к новому подъему уровня рек и к новому подтоплению и наводнениям.
В Приморском крае 1 сентября будет плюс 20-25 градусов, а на Урале и в прилегающих областях Западной Сибири воздух прогреется всего до 13 градусов, но ощущаться температура будет как +5 градусов из-за ветра, пишет URA.ru.