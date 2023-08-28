Рецепт блинчиков, которые никогда не липнут к сковороде: секрет в одном ингредиенте

Пожарить блинчики не так просто, как кажется. Даже у многих опытных кулинаров тесто может прилипнуть к сковороде. А у новичков — тем более. Если вам знакома эта проблема не понаслышке, попробуйте приготовить тесто по этому рецепту. Вы будете в полном восторге: ни один блин не пригорит.

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Вам потребуется: 1,5 стакана муки, 500 мл кипятка, половина чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка ванилина, щепотка соды, 2 столовые ложки растительного масла и 2 яйца.

Соедините в глубокой миске кипяток, соль, сахар, соду и ванилин. Дождитесь, когда жидкость немного остынет, и добавьте в нее яйца с просеянной мукой. Доведите тесто до однородного состояния с помощью миксера. А затем влейте в него растительное масло.

Последовательность действий очень важна. Если добавить масло раньше времени, то блины будут липнуть к сковороде. Поэтому соблюдайте очередность, только в этом случае можно получить отличный результат.

Источник: издание belnovosti.by