Нетипичное тепло, как летом: Вильфанд обрадовал прогнозом погоды в Москве и Санкт-Петербурге на 1 сентября

По словам специалиста, будет стоять нетипично теплая для этого периода погода. Воздух прогреется до 25, а то и до 27 градусов.

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«Сейчас погода вообще не заметит, что ей предписано переходить в осенний режим, 1 сентября будет замечательная погода. Первый день нового учебного года на Европейской территории будет замечательным. Я говорю о центре Европейской России, о Центральном черноземье, о юге и Санкт-Петербурге. Максимальная температура будет выше 25 градусов, что крайне редко бывает. Ночь тоже будет очень теплая», — заявил Вильфанд, пишет «Лента.ру».

Он добавил, что «бабье лето» — это период теплой и сухой погоды после затяжной прохлады и дождей. И хоть многие ждут этого момента, сам синоптик пока считает, что рано говорить про такой период.