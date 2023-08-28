Огурцы обожают это удобрение: вносим в начале сентября — собираем плоды до середины осени

В конце лета огурцы, как правило, выглядят не очень бодрыми. Листья желтеют, новых цветков и завязей почти нет. Но все может измениться, если подкормить растения одним питательным составом.

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Опытные огородники раскрыли рецепт. Оказывается, чтобы продлить плодоношение огурцов, нужна вода и молочная сыворотка. Тропическое растение просто без ума от такой подкормки.

Рецепт простой. Смешайте литр продукта с 10 литрами отстоявшейся воды комнатной температуры и полейте получившимся составом огуречные грядки.

Эта процедура обеспечит растения необходимым набором питательных элементов, защитит огурцы от посягательств вредителей и улучшит вкус хрустящих плодов.

Если все сделать в соответствии с данной инструкцией, культура будет плодоносить весь сентябрь и, возможно, часть октября.

Источник: tut-news.ru