Теплые дни продержатся до октября: синоптики озвучили даты прихода бабьего лета в разные регионы России

Погода в России часто преподносит сюрпризы. И хоть в середине августа в Центральной части страны было похолодание, теперь в Москву вернулось тепло. Более того, синоптики обрадовали хорошим прогнозом на осень. Бабье лето придет в разные регионы и продержится до октября. Специалисты рассказали, когда россиянам ждать теплых дней.
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Со слов экспертов, Марфино лето наступит на юге страны 7-10 сентября, в средней полосе России – 10-13 сентября, а на севере его стоит ждать – 15 сентября. А вот на Урале приход бабьего лета будет не скоро, его ожидают лишь в конце сентября.
Позднее всего последними теплыми днями в году насладятся жители Дальнего Востока: там бабье лето наступит в первых числах октября, пишет «ГЛАВСОВЕТ».