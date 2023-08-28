Теплые дни продержатся до октября: синоптики озвучили даты прихода бабьего лета в разные регионы России

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Со слов экспертов, Марфино лето наступит на юге страны 7-10 сентября, в средней полосе России – 10-13 сентября, а на севере его стоит ждать – 15 сентября. А вот на Урале приход бабьего лета будет не скоро, его ожидают лишь в конце сентября.

Позднее всего последними теплыми днями в году насладятся жители Дальнего Востока: там бабье лето наступит в первых числах октября, пишет «ГЛАВСОВЕТ».