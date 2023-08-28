Метод наших бабушек: хозяйки в СССР неприятный запах из холодильника уничтожали с помощью этой вещи — просто до смешного

Неприятный запах из холодильника - проблема довольно частая и вполне объяснимая. Но не спешите прибегать к средствам бытовой химии, чтобы справиться с ним.

Устранить зловоние можно с помощью обычной газетной бумаги. Об этом интересном свойстве газет знали еще наши бабушки и дедушки. Хозяйки в СССР то и дело засовывали газеты в холодильник и так боролись с неприятными запахами.

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