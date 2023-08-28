Метод наших бабушек: хозяйки в СССР неприятный запах из холодильника уничтожали с помощью этой вещи — просто до смешного

Девушка заглядывает в холодильник. Фото: Global Look Press

Наводим на кухне чистоту без химии.

Неприятный запах из холодильника - проблема довольно частая и вполне объяснимая. Но не спешите прибегать к средствам бытовой химии, чтобы справиться с ним.

Устранить зловоние можно с помощью обычной газетной бумаги. Об этом интересном свойстве газет знали еще наши бабушки и дедушки. Хозяйки в СССР то и дело засовывали газеты в холодильник и так боролись с неприятными запахами.

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Газетную или писчую бумагу нужно скомкать и разложить в холодильнике на разных полках. Внимание! Страницы глянцевых журналов для этой цели не подойдут.

Газетные комки нужно менять довольно часто, по мере их отсыревания. Иначе, толку от них будет мало. Они могут сами стать источником неприятного запаха из холодильника.

По материалам naschaeda.ru

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