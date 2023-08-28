Банки с огурцами стали мутными? Медлить нельзя: проверните этот трюк, чтобы спасти заготовки на зиму

Иногда рассол в банках с огурцами начинает мутнеть. Это говорит о том, что идет процесс гнилостного или бактериального брожения. Если вы хотите сохранить заготовки, то медлить нельзя. Как можно скорее открывайте банки и приступайте к спасению овощей. Это можно сделать, если с момента возникновения проблемы прошло не более 3-4 дней.

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Для начала осмотрите огурцы. Убедитесь, что на них нет слизи, плесени, пятен и прочих признаков порчи. После этого попробуйте овощи и рассол на вкус. Если они не горчат, то закрутки можно спасти. В остальных случаях огурцы стоит выбросить. Иначе это может привести к отравлению.

Достаньте овощи из банки, промойте их под струей холодной воды и замочите в холодной воде на один час. Пока огурцы отмокают, займитесь маринадом. Используйте любой рецепт с добавлением уксуса. Этот продукт поможет остановить процесс размножения бактерий.

Залейте овощи горячим маринадом, закройте банки крышками и прокипятите их в воде около 20 минут. После этого переверните закрутки вверх дном, укутайте их одеялом и дождитесь полного остывания.

Не забывайте о том, что посуду и крышки нужно тщательно стерилизовать, иначе проблема может повториться.

Источник: berdsk-online.ru