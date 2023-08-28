Вещи будут белоснежными как из магазина: развели секретное средство - стоит копейки

Вещи сложно отбелить во время стирки. Часто не помогают даже дорогие средства из магазинов. Но опытные хозяйки привыкли использовать копеечное средство, которое быстро справляется с задачей. Главное, надо на подольше замочить вещи в тазике.

Разведите в тазике с теплой водой 0,5 стакана винного уксуса. Замочите в полученном растворе вещи желательно на 24 часа.

После этого постирайте вещи в стиральной машинке на любом режиме. Главное, чтобы температура воды была не ниже 60 градусов.

Вещи станут белоснежными, проверьте сами.

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