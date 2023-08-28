Сажайте клубнику в рыхлый грунт — пошаговая инструкция по удобрению и поливу в сентябре

Агрономы поделились секретом посадки клубники в сентябре. Делать это нужно исключительно следуя инструкции, которая описана пошагово. Клубника лучше всего приживется в рыхлом грунте. В этом случае она не будет требовать особого ухода. И наплыва сорняков ждать не приходится. Приживаемость саженцев можно повысить с помощью полива и удобрения — это сведет к нулю возможность возникновения болезней и защитит от вредителей.

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Кустики клубники в грунте нужно поливать после посадки каждый день, а спустя три недели, можно уменьшить поливы до двух раз в неделю. Использовать нужно только отстоянную, теплую воду и лить ее под корень.

Подпитать почву можно удобрением на основе воды, суперфосфата и древесной золы.

По материалам novochag.ru