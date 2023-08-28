Уход за яблоней в начале осени: это простое действие обеспечит вас огромным урожаем в будущем году

Яблони нуждаются в особом уходе на протяжение всего вегетационного периода. После завершения периода плодоношения очень важно привести в порядок приствольный круг. Если этого не сделать, в земле заведутся вредители, которые могут нанести деревьям непоправимый вред.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Опытные садовники рекомендуют начать с уборки сорняков, падалицы и прочего мусора. Когда с этим будет покончено, можно перейти к перекопке верхнего слоя грунта. Для этого нужно отступить от ствола около 20 сантиметров. Данная процедура обеспечит поступление кислорода к корням и поможет очистить почву от корней сорных растений и личинок вредителей.

После этих манипуляций землю нужно будет укрыть слоем мульчи. Или в качестве альтернативы можно посеять сидераты. Отлично подойдут люпин, фацелия, люцерна, донник, ромашка и календула.

Если все сделать правильно, дерево хорошо переживет зимний период и порадует вас отличным урожаем в новом году.

Источник: ogorod.ru