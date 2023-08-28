Огурцы растут в форме груши: помогите срочно растениям, это сигнал бедствия

Если ваши огурцы стали давать плоды в форме груши, то это, скорее всего, означает одно – им не хватает калия.

В начале осени это крайне важный для огурцов элемент, не стоит игнорировать данного сигнала от растений, внесите вещество в почву. Оно помогает растениям развиваться, формироваться, давать плоды и противостоять ночным холодам.

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Поможет опрыскивание монофосфатом калия по листу, растворите его 10 граммов в 5 литрах воды. И обработайте растения утром или вечером, но не поздно.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».