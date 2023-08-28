Льем под каждый куст удобрение с древесной золой: обязательная подкормка пионов в сентябре — не пропустите

Опытные садоводы поделились секретом, что нужно сделать с пионами в сентябре, чтобы следующей весной они цвели как в садах Эдема — пышно и бурно, давая все новые и новые бутоны.

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С наступлением первых холодов ни в коем случае нельзя пропустить этап подкормки грунта. От этого будет зависеть то, как перезимуют пионы.

Чаще всего после обрезки пионов в почву вносят органические удобрения. Самым лучшим считается пропитка на древесной золе. Берем 200 г этого средства и разводим в 10 литрах воды. Этот состав нужно влить под каждое растение. Также можно просто рассыпать золу под куст. Сверху мульчируют почву компостом или перегноем на высоту 10–15 см.

По материалам novochag.ru