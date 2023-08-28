Объявлен курс доллара на 11 сентября: все ждали это событие, рубль «в боковике»

В последнюю неделю рубль перестал падать, но все равно котировки пока сильно завышенные и некомфортные для привычной жизни россиян. По мнению аналитиков, биржевой график рубля находился «в боковике».

Однако в ближайшее время доллар будет падать в цене, так как российское правительство договорилось с экспортерами о продаже части выручки для стабилизации курса.

«И уже к 11 сентября доллар может подешеветь до 89 рублей. Все говорит о положительном направлении для нашей валюты», — считает экономист Екатерина Константинова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».