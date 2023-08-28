Как укоротить тюль без подшивания: проходимся утюгом — и вуаля!

Если вы немного ошиблись с длиной тюля и купили шторы немного больше нужного, не отчаивайтесь. И не спешите в ателье, чтобы их подшить.

Отмерьте, на сколько нужно укоротить тюль, обрежьте. Край подогните и положите в сгиб специальную ленту «паутинку».

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Далее по верху пройдитесь нагретым утюгом. Край подклеится за счет расплавленной «паутинки». Ничего подшивать не нужно!

Отметим, что такая лента продается в любом магазине тканей, либо в интернет-магазинах.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».