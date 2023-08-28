Берите только эти пельмени — внутри фарш из натурального мяса: по ГОСТу, одобрено

В Роскачестве провели свою независимую проверку, назвав лучшую марку пельменей. Внутри фарш из натурального мяса. При этом начинки больше, чем теста. Продукт получил высокий балл от экспертов Роскачества, благодаря натуральному составу — пельмени полностью соответствуют стандартам качества. В них нет вредных добавок и других примесей. Данную продукцию можно найти в любом магазине.

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В ходе лабораторного исследования были проверены пельмени 48 торговых марок. Все они должны были отвечать следующим критериям: наличию натурального мяса в продукции, качеству, составу, лепке (рвется ли тесто при варке) и безопасности.

Наивысший балл от экспертов Роскачества получили пельмени торговой марки «Папа может». Эта продукция не содержит примесей и консервантов. Пельмени умеренно соленые. Тесто не крошится и не разваливается.

По материалам vnimanie.pro