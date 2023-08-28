Молоко никогда не убежит, если вы сверху положите

Многие хозяйки не любят готовить каши на молоке только потому, что этот напиток имеет свойство сбегать, стоит лишь зазеваться на минуту.

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Однако этого неприятного момента можно с легкостью избежать, если воспользоваться нереально простым кухонным лайфхаком.

Поставив в кастрюле молоко на плиту, просто положите сверху поперек посуды деревянную лопатку, потом укройте крышкой.

Когда молоко закипит, пена дойдет до лопатки и тут же спадет. Ни капли не будет выплеснуто наружу!

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».