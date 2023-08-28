Готовим баклажаны без капли масла: получается нереальная вкуснятина, можно даже на диете — минимум калорий

Баклажаны всем хороши. Из них можно приготовить потрясающе вкусные блюда. Однако есть у этих плодов один недостаток: они впитывают в себя огромное количество жира. Но не спешите отказывать себе в удовольствии. Оказывается, можно приготовить баклажаны таким образом, что масло вообще не понадобится.

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Вам потребуется: 2 баклажана, 2–3 зубчика чеснока, 20–30 граммов свежей петрушки, половина чайной ложки приправы для овощей и соль по вкусу.

Для приготовления блюда выбирайте молодые плоды с тонкой шкуркой. Срежьте у баклажанов кончики, разрежьте их на две части — должны получиться длинные куски. Посолите половинки и уберите их в сторону на 15 минут.

По прошествии времени сделайте на баклажанах несколько надрезов крест-накрест и отправьте их на разогретую сухую сковородку с антипригарным покрытием. Положите на ломтики что-нибудь тяжелое, например банку с водой, и подождите. Через 4 минуты переверните половинки на другую сторону и поставьте таймер еще на 5 минут.

Пока баклажаны томятся, измельчите петрушку и чеснок. Соедините их в глубокой миске, добавьте сюда же сушеные приправы и хорошенько все перемешайте. Натрите этой смесью печеные плоды, дайте им постоять минут 10 и подавайте блюдо к столу.

Источник: povar.ru