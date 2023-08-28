Чудо-средство из советских мультиков: цветы нальются шикарными бутонами мгновенно

Помните, в популярном советском мультике «Золотой ключик» главный герой говорил: «Лучше умру, чем пить касторку»? Так вот эта самая касторка является отличным удобрением для цветов.

В подкормке много кальция, железа, магния и других микроэлементов, которые позволяют растениям быстро расти и цвести.

Просто разведите в одном литре воды чайную ложку касторового масла и тщательно перемешайте. Растения тут же надо полить готовым раствором под корень.

Делайте так два раза в месяц - то есть через каждые две недели. И шикарные бутоны на цветах вам будут обеспечены.

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