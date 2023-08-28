Затыкать нос больше не придется: это копеечное средство напрочь убивает неприятный запах от обуви — просто насыпьте в туфли

Маленькая девочка играет с туфлями. Фото: Global Look Press

Справляемся с деликатной проблемой в домашних условиях.

Неприятное амбре от обуви — проблема довольно распространенная. Но не нужно думать, что она сложна. Уничтожить зловоние можно довольно простым способом и с помощью копеечного ингредиента.

Речь об обычной поваренной соли, которая есть на каждой кухне.

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В каждую туфлю, ботинок или кроссовку нужно насыпать по столовой ложке соли, равномерно распределив ее по стельке, а затем упаковать обувь в пакет. 

Через пять часов раскройте пакеты и вытряхните соль. Никакого запаха у вашей обуви не будет! Соль поглотит абсолютно все ароматы.

По материалам yborka.online

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