Затыкать нос больше не придется: это копеечное средство напрочь убивает неприятный запах от обуви — просто насыпьте в туфли

Неприятное амбре от обуви — проблема довольно распространенная. Но не нужно думать, что она сложна. Уничтожить зловоние можно довольно простым способом и с помощью копеечного ингредиента.
Речь об обычной поваренной соли, которая есть на каждой кухне.
В каждую туфлю, ботинок или кроссовку нужно насыпать по столовой ложке соли, равномерно распределив ее по стельке, а затем упаковать обувь в пакет.
Через пять часов раскройте пакеты и вытряхните соль. Никакого запаха у вашей обуви не будет! Соль поглотит абсолютно все ароматы.
По материалам yborka.online