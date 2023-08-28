Затыкать нос больше не придется: это копеечное средство напрочь убивает неприятный запах от обуви — просто насыпьте в туфли

Неприятное амбре от обуви — проблема довольно распространенная. Но не нужно думать, что она сложна. Уничтожить зловоние можно довольно простым способом и с помощью копеечного ингредиента.

Речь об обычной поваренной соли, которая есть на каждой кухне.

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