Курс доллара сегодня больно ударил по нервам: у критической цифры, люди обомлели

Доллар даже после повышения ключевой ставки до 12% со стороны ЦБ РФ недолго держался на умеренных курсах.

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Уже в пятницу 25 августа американская валюта пошла на взлет. Эта тенденция продолжается до сих пор. Согласно последним данным с Московской биржи от 28 августа, доллар в настоящий момент уже стоит 95,82 рубля.

Таким образом валюта США уже критически приблизилась к максимуму, который прогнозировали ему финансовые аналитики на этой неделе.

В частности, эксперт BitRiver Владислав Антонов ранее заявлял, что доллар на неделе будет стоить 96 рублей. Причины: падение цен на нефть, завершение налогового периода в России и все возрастающая инфляция.

Источник: 1prime.ru.