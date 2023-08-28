Вернется к 100 рублям и вымахает до 120: озвучены новые сроки взлета доллара

Рубль утром в понедельник, 28 августа, ускорил снижение к основным мировым валютам — евро, доллару и юаню — во время торгов на Московской валютной бирже.
Курс доллара, по данным на 10:32 московского времени, рос на 41 копейку, до 95,82 рубля, юаня — на 7 копеек, до 13,12 рубля, евро — на 65 копеек, до 103,67 рубля.
Многие аналитики считают, что укрепление рубля было временным явлением, и прогнозируют, что до конца 2023 года доллар поднимется до 100 рублей, а в перспективе будет стоить все 120.
«Наш прогноз по курсу доллара — торговля в диапазоне ₽91–97 до конца третьего квартала. Курс доллара до конца года непременно вернется к отметке ₽100. Достижение максимумов весны 2022 года на уровне ₽120 — это перспектива следующего года», — считает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».
По материалам quote.rbc.ru