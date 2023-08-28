Вернется к 100 рублям и вымахает до 120: озвучены новые сроки взлета доллара

Рубль утром в понедельник, 28 августа, ускорил снижение к основным мировым валютам — евро, доллару и юаню — во время торгов на Московской валютной бирже.

Курс доллара, по данным на 10:32 московского времени, рос на 41 копейку, до 95,82 рубля, юаня — на 7 копеек, до 13,12 рубля, евро — на 65 копеек, до 103,67 рубля.

Многие аналитики считают, что укрепление рубля было временным явлением, и прогнозируют, что до конца 2023 года доллар поднимется до 100 рублей, а в перспективе будет стоить все 120.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».