Потратили 11 рублей — довели загаженную ванну до кристальной чистоты: всего лишь полили

Иногда людям приходится сталкиваться с большими трудностями при уборке ванной комнаты. Ванны, раковины, унитазы или душевые кабины могут покрыться таким слоем грязи и минеральных отложений, что простым средствам они будут не под силу.

Тут вам в помощь придет народный состав, который отлично разъедает любые загрязнения. Обойдется он вам не более чем в 11 рублей.

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Для приготовления эффективного моющего средства мы смешаем 100 мл нашатырного спирта с 50 мл перекиси водорода. Смочим губку в данном составе и протрем грязные поверхности.

При сильной рыжине и минеральных наслоениях смочим салфетки в растворе и оставим на ночь, утром уберем и смоем водой.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».