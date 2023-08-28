В сентябре обязательно обработайте малину от червячков: пока залегли в почву, скоро вылезут

Червяки на малине — бич современного огородника. Могут уничтожить урожай почти подчистую.

На самом деле это личинки малинного жука, которые в конце лета обычно нажираются ягодки досыта и закапываются в землю у кустов.

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В почве они окукливаются и подрастают, а потом, в сентябре, превращаются в новых жуков и залегают на зимовку.

Следующей весной они дадут жизнь очередному потомству вредителей. Поэтому не дайте им шанса на это уже сейчас!

Осенью обязательно проредите малину, уничтожив сорняки и взрыхлив грунт. Это поможет уничтожить жуков и личинок, собравшихся перезимовать.

Далее посыпьте почву табачной пылью, горчицей или пролейте слабым раствором марганцовки.

Покройте землю вокруг кустов слоем хвойных опилок, толщиной 5 см. Это подкисляет почву, а жук этого не любит.

Если жуков было очень много, то используйте также биопрепараты из магазина, которые подходят для данных вредителей.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».