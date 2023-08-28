Как выбрать идеальную дыню: сожмите и принюхайтесь — самый верный способ

Сезон дынь в самом разгаре, однако в магазинах все еще встречаются зеленые плоды. Отличить их от спелых не так уж и сложно, нужно всего лишь следовать простым рекомендациям.

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Для начала понюхайте плод. Спелая дыня имеет легкий фруктовый аромат. А если ее сдавить в руках, можно ощутить, как мякоть немного пружинит. Не будет лишним и постучать по кожуре. Глухой звук говорит о том, что дыня созрела.

Кроме этого, следует оценить внешний вид дыни. На кожуре не должно быть никаких трещин и царапин. Даже мелкие повреждения недопустимы. Так как через них могут проникнуть болезнетворные бактерии.

И помните: спелая дыня должна быть тяжелой. Если плод слишком легкий, это значит, что он все еще зеленый.

Источник: издание belnovosti.by.