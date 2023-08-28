Весь дом отмываем этим средством: стоит 10 рублей — против жира, грязи, известкового налета

Смешайте 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки жидкого мыла, столько же — горчичного порошка. Это будет вашим универсальным чистящим средством для всего в доме.

Состав отлично отмоет электрическую и газовую плиту от толстого слоя жира и засохшей еды. Приведет в порядок грязную раковину.

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Станет спасением для мытья стекол, поскольку не только удаляет загрязнения, но и не оставляет разводов.

Используйте также состав для любой сантехники, мытья стен и полов, а также посуды и подоконников.

Отметим, что средство не оставляет неприятного едкого запаха, как при применении химии.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».