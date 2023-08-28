Названа цифра, на которой «замрет» доллар: «американец» расти больше не будет — самый новый прогноз

Курс доллара в этот понедельник, 28 августа, умеренно растет на торгах на Московской валютной бирже — на 41 копейку, до 95,82 рубля, юаня — на 7 копеек, до 13,12 рубля, евро — на 65 копеек, до 103,67 рубля.

Между тем финансовые аналитики считают, что именно в сентябре «американец» стабилизируется или, иными словами, «замрет» на определенной отметке и уже не будет демонстрировать резких скачков.

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