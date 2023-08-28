Названа цифра, на которой «замрет» доллар: «американец» расти больше не будет — самый новый прогноз

Купюры в сто евро и сто долларов. Фото: Global Look Press

Эксперты в сфере финансов назвали коридор, в котором стабилизируется американская валюта.

Курс доллара в этот понедельник, 28 августа, умеренно растет на торгах на Московской валютной бирже — на 41 копейку, до 95,82 рубля, юаня — на 7 копеек, до 13,12 рубля, евро — на 65 копеек, до 103,67 рубля.

Между тем финансовые аналитики считают, что именно в сентябре «американец» стабилизируется или, иными словами, «замрет» на определенной отметке и уже не будет демонстрировать резких скачков.

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«С учетом ожиданий постепенного повышения поступлений от экспорта и снижения темпов роста импорта полагаем, что существует высокая вероятность стабилизации курса в диапазоне ₽92,5–95,9, при этом ближе к нижней границе диапазона», — считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

По материалам quote.rbc.ru

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