Вы больше никогда не увидите пыль: протрите мебель тряпкой в этом составе (отталкивает)

Чтобы пыль никогда не оседала на поверхности вашей мебели и подоконников, воспользуйтесь этим лайфхаком.
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Налейте в таз немного теплой воды, плесните туда колпачок кондиционера для белья. Смочите в этой жидкости тряпку и протрите пыль.
Через несколько недель вы заметите, что пыль просто перестала оседать на обработанные поверхности! Берегите свое время силы!
К тому же в помещении будет приятно пахнуть в качестве бонуса.
Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».