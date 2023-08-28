Берите только эту тушенку с натуральной говядиной по ГОСТу — полностью безопасна: одобрено Роскачеством

Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование, назвав лучшую марку тушенки с говядиной. Внутри только натуральное мясо, продукция полностью одобрена, в ней нет вредных примесей или опасных добавок. Эту тушенку можно купить в любом магазине — она получила наивысший балл по результатам проверки, в ее качестве нет никаких сомнений.

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Экспертами Роскачества в ходе проверки были взяты образцы 23 торговых марок. Эта продукция должна была отвечать 9 критериям качества. Особое внимание исследователи уделили и мнению потребителей. В лидерах оказалась тушенка марки «Честный продукт». Она совершенно безопасна и полностью отвечает ГОСТу. Производитель использует только натуральное мясо, говядина в меру соленая и без лишних примесей.

По материалам vnimanie.pro