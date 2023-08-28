Замучила шерсть животных на вещах: теперь все отстирывается идеально — наша хитрость

Настоящий восторг вызывает эффект от применения этого простого метода стирки. Если вас замучила шерсть домашних животных, которая буквально вплелась в ткани, то обязательно попробуйте этот способ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Каждый раз при стирке бросайте в барабан силиконовую губку для очищения кожи или плетеную искусственную мочалку.
Они соберут на себя не только шерсть животных, но и мелкий мусор, нитки и волосы. Ваши вещи будут просто идеальными на выходе!
Источник: дзен-канал «Живи легко».