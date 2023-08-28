Дешевое средство, которое наши бабушки добавляли при стирке: вещи всегда белоснежные и яркие

Наши бабушки и мамы при стирке добавляли обычный столовый 9%-ный уксус или полоскали в растворе уксуса выстиранное белье.

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На одну стирку в машинке достаточно одного стакана уксуса, чтобы привести вещи в надлежащий вид.

Уникальность этого метода состоит в том, что добавлять уксус можно даже при стирке деликатных тканей, нижнего белья, шелка и шифона. Уксус станет спасением для посеревшего тюля.

Если на вещи имеется старое пятно, которое вы ничем не смогли удалить, то нужно замочить вещь в растворе уксуса и соли, а затем продолжить процесс в стиралке, уже с порошком и уксусом.

Источник: дзен-канал «Отчаянная домохозяйка»