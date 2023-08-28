Пролили кипятком и накрыли тряпочкой: делаем это, если раковина плохо сливает

Если ваша раковина засорилась и вода застаивается, воспользуетесь этим простейшим методом из подручных средств, которые есть у всех на кухне. В два счета засор растворится и труба начнет работать как раньше.

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Налейте немного моющего средства для посуды в слив. Туда же бросьте столовую ложку соды, влейте пару ложек уксуса, вылейте стакан кипятка.

Далее накройте тряпочкой и оставьте на 10 минут. Пролейте все горячей водой. Слив будет очищен.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки».