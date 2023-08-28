Если подушка из холлофайбера свалялась комками: распушаем за пять минут расческой

Часто люди просто выбрасывают свалявшиеся подушки с наполнителем из холлофайбера. И напрасно!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Их можно использовать долгие годы, если правильно ухаживать.

Во-первых, подушку с искусственным наполнителем легко простирать в машинке, а потом просушить на солнце.

Во-вторых, свалявшийся наполнитель быстро приходит в порядок, если его размять. Достаньте его из подушки и двумя массажками распушите, соединяя их между собой и захватывая наполнитель.

Впрочем, те же манипуляции можно проделать и просто руками. Распушите и положите назад — вот и вся премудрость.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».