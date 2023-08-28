Два самых простых способа наточить терку: начнет овощи натирать на раз и два

Любую, даже самую старую и тупую терку можно вернуть к жизни при помощи двух простых трюков.
Наточим ее подручными предметами и будем наслаждаться быстрой готовкой.
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В первом случае можно использовать обычную фарфоровую чашку. Ее донышко мы будем применять в качестве точильного камня. Просто поводим дном посуды по терке, и она станет острой.
Во втором методе в ход пойдет алюминиевая фольга, которую используют в кулинарии. Скатаем из нее шарик и шоркающими движениями наточим терку.
Оба метода работают, выбираем, какой нравится больше.
Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».