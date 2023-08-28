Не 95 рублей и даже не 96: озвучен курс доллара на конец августа — начало сентября

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

Финансовые эксперты дали свой прогноз.

Аналитики ожидают, что в начале этой недели рубль начнет ослабевать. Не исключается, что уже в понедельник национальная валюта существенно просядет по отношению к доллару и евро.

Называются цифры в 96 рублей за доллар и 104 — за евро. Считается, что укрепление доллара будет долгоиграющим процессом.

Американская валюта может подорожать даже не до 96 рублей.

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«Мы ожидаем, что в конце августа — начале сентября доллар может показывать движение в интервале 93–97 рублей, евро — 100–104 рублей», — прокомментировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По материалам 1prime

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