Не 95 рублей и даже не 96: озвучен курс доллара на конец августа — начало сентября

Аналитики ожидают, что в начале этой недели рубль начнет ослабевать. Не исключается, что уже в понедельник национальная валюта существенно просядет по отношению к доллару и евро.
Называются цифры в 96 рублей за доллар и 104 — за евро. Считается, что укрепление доллара будет долгоиграющим процессом.
Американская валюта может подорожать даже не до 96 рублей.
«Мы ожидаем, что в конце августа — начале сентября доллар может показывать движение в интервале 93–97 рублей, евро — 100–104 рублей», — прокомментировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам 1prime