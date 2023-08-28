Роскачество назвало лучший влажный корм для кошек без антибиотиков и ГМО — состав одобрен

Однако стоит отметить, что данную продукцию едва ли можно отнести к бюджетным кормам для кошек.

При этом эта марка отвечает всем требованиям: корм приготовлен в соответствии со стандартами качества. Он полностью безопасен, в нем нет примесей, вредных добавок, пестицидов и антибиотиков. Сырье в продукте качественное и натуральное. Такой корм можно без опаски давать питомцу. Вреди от него не будет.

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По итогам лабораторного исследования эксперты Роскачества отдали наивысший балл влажному корму для кошек марки Schesir. Этот влажный корм без ГМО, он безопасен по микробиологическим показателям и нетоксичен. В нем нет превышения по содержанию тяжелых металлов.