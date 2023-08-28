Замочили вещи в уксусном составе и поразились результату: реально ни одного пятна, даже от ягод

Иногда со сложными пятнами не может справиться даже самый дорогой отбеливатель. А порой вещи становятся серыми или желтыми, теряют свой первоначальный вид.

И в том, и в другом случае отлично подойдет этот метод с уксусом. Он приводит в порядок вещи в любом состоянии.

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Заполняем 10-литровый таз кипятком, насыпаем туда 1 стакан любого стирального порошка, добавляем 2–3 ложки отбеливателя, 3–4 ложки растительного масла и 1 ложку уксуса 9%.

Замачиваем в полученном растворе вещи, закрыв пленкой или крышкой. Оставляем на 3–4 часа.

Далее бросаем вещи в стиралку и на выходе видим роскошный результат.

Источник: дзен-канал «Макс Колгин».