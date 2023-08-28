Остальные можете выбросить: названо самое модное платье осени 2023 года — в стиле old money

Стало известно, без какого платья в гардеробе осенью 2023 года будет точно не обойтись. У каждой заядлой модницы такой наряд просто обязан быть. Остальные можно смело выбрасывать.

О самом модном платье приближающейся осени в своем телеграм-канале сообщила журналистка Надежда Стрелец, которая пристально следит за трендами.

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