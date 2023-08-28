Остальные можете выбросить: названо самое модное платье осени 2023 года — в стиле old money

Стало известно, без какого платья в гардеробе осенью 2023 года будет точно не обойтись. У каждой заядлой модницы такой наряд просто обязан быть. Остальные можно смело выбрасывать.
О самом модном платье приближающейся осени в своем телеграм-канале сообщила журналистка Надежда Стрелец, которая пристально следит за трендами.
«Если нужно было бы выбрать всего одно платье на осенний сезон, это было бы трикотажное с высоким горлом, без рукавов. Элегантное и соблазнительное — как у Шэрон Стоун в «Основном инстинкте». Самое популярное — длины макси, такое на 100% впишется в суперпопулярный сейчас стиль old money. А еще в таком очень комфортно, даже в промозглую осеннюю погоду. И главный плюс — оно абсолютно универсально. Его можно носить и днем, и вечером; в офис и на вечеринку; сочетать с туфлями или ботфортами», — поделилась Надежда Стрелец.
По материалам телеграм-канала «Стрелец-молодец»
Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт». Фото: кадр из фильма «Основной инстинкт», 1992 год