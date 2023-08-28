Даем удачный рецепт заправки для борща в закатке: зимой суп всего за семь минут!

Чтобы зима прошла максимально беззаботно, позаботьтесь об этом сейчас и приготовьте вкусную борщовую заправку в закатке.
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Зимой вам нужно будет просто сварить бульончик, заправить картошечкой, немного проварить и отправить содержимое баночки в кастрюльку. Минут через 7–10 борщ готов!
Впрочем, постный вариант супа тоже идет на ура. А со сметанкой и вовсе становится нереальной вкуснятиной.
Ингредиенты: 3 кг тертой свеклы, 3 кг нашинкованной капусты, 1 кг измельченного репчатого лука, 1 кг тертой моркови, 1,5 кг красных помидорок.
Измельченные овощи засыпаем половинкой стакана соли, 0,5 кг сахарного песка, заливаем 300 г постного масла, даем настояться сутки.
Далее кипятим 20 минут и вливаем три четверти стакана уксуса. Кипятим опять в течение 10 минут.
Раскладываем борщовую заправку по стерилизованным банкам, закатываем и ставим до полного остывания под пледом.
Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».