Даем удачный рецепт заправки для борща в закатке: зимой суп всего за семь минут!

Чтобы зима прошла максимально беззаботно, позаботьтесь об этом сейчас и приготовьте вкусную борщовую заправку в закатке.

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Зимой вам нужно будет просто сварить бульончик, заправить картошечкой, немного проварить и отправить содержимое баночки в кастрюльку. Минут через 7–10 борщ готов!

Впрочем, постный вариант супа тоже идет на ура. А со сметанкой и вовсе становится нереальной вкуснятиной.