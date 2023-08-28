Материнский капитал хотят увеличить до миллиона рублей: платить будут за второго и третьего ребенка

Депутаты Государственной думы выступили с новой инициативой о повышении суммы материнского капитала до одного миллиона рублей — за второго и третьего ребенка в семье.
На первого ребенка предлагается платить 756,7 тыс. рублей. Увеличить сумму материнского капитала предлагают с первого февраля 2024 года.
Народные избранники считают, что эта мера позволит поддержать семьи с детьми и положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране.
«Мы предложили увеличить размер маткапитала, причем на второго и третьего ребенка — вплоть до одного млн рублей. С учетом того, что у нас уже анонсировано со следующего года увеличение МРОТ выше уровня фактической инфляции, считаем, что с учетом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала — также выше уровня фактической инфляции, тем самым поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей», — отметил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По материалам RT