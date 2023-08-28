Материнский капитал хотят увеличить до миллиона рублей: платить будут за второго и третьего ребенка

Депутаты Государственной думы выступили с новой инициативой о повышении суммы материнского капитала до одного миллиона рублей — за второго и третьего ребенка в семье.

На первого ребенка предлагается платить 756,7 тыс. рублей. Увеличить сумму материнского капитала предлагают с первого февраля 2024 года.

Народные избранники считают, что эта мера позволит поддержать семьи с детьми и положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране.

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