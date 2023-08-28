Как при помощи пакета заставить томаты вызревать мгновенно: в три раза быстрее (проверено садоводами)

Если в конце августа и в сентябре вы понимаете, что ваши томаты не успеют дозреть на кустах, не спешите срывать плоды зелеными и класть их в ящики.

На кустах помидоры созревают вкуснее, сочнее и слаще. Попробуйте проверенный и доказанный метод ускорения вызревания при помощи полиэтиленового пакета.