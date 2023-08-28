Как при помощи пакета заставить томаты вызревать мгновенно: в 3 раза быстрее (проверено садоводами)

Если в конце августа и в сентябре вы понимаете, что ваши томаты не успеют дозреть на кустах, не спешите срывать плоды зелеными и класть их в ящики.

На кустах помидоры созревают вкуснее, сочнее и слаще. Попробуйте проверенный и доказанный метод ускорения вызревания при помощи полиэтиленового пакета.

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Положите в пакет 2-3 красные мелкие помидорки и, не срывая с куста, погрузите в этот мешочек гроздь зеленых томатов на кусте. Закрепите к кусту с томатами внутри.

Красные помидоры будут активно выделать в атмосферу газ этилен, который в свою очередь простимулирует мгновенное созревание томатов на кусте. Помидоры в пакете станут красными в три раза быстрее обычного.

Источник: Telegram-канал «Семена Алтая».