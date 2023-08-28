Как возродить чахлые огурцы за два дня: в начале сентября это спасение урожая (берем дрожжи)

Чтобы получить большой урожай в сентябре и радовать себя овощами до самых холодов, напитайте культуру сахарной бражкой.

Огурцы начинают расти от нее сильнее прежнего и давать свеженькие красивые огурчики, словно для них опять наступило лето. Холодные ночи почти не скажутся на их жизнедеятельности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Возьмите 1 пакетик сухих дрожжей и 1 чайную ложку сахара. Разведите в 1 литре теплой воды.

Спустя 30 минут разлейте смесь на 3–4 ведра, обильно полейте огурцы.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».