Назван единственный способ вырастить морковь крупной: безжалостный, но эффективный

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При выращивании моркови есть единственный способ вырастить ее крупной, это нещадно выдергивать те растения, которые проросли слишком часто. К слову, их можно пересадить на другую грядку.

Для выращивания крупной моркови, она должна сидеть на грядках на расстоянии 4–5 сантиметров. Те, что растут рядом, — вырывайте и не думайте даже. Поначалу такая грядка может казаться лысой, но потом вы увидите роскошный результат.

Источник: Telegram-канал «Семена Алтая».