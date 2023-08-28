Полили всего раз: тля осыпалась градом — раскрываем народный состав (из того, что за забором)

Если вас достала тля в огороде, значит, пришло время испытать этот народный метод против вредителей. Им вы можете вытравить не только тлю, но и других насекомых.

В его основе — чистотел, который растет у каждого огородника за забором. Способ очень простой, дешевый и эффективный.