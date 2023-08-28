Полили всего раз: тля осыпалась градом — раскрываем народный состав (из того, что за забором)

Если вас достала тля в огороде, значит, пришло время испытать этот народный метод против вредителей. Им вы можете вытравить не только тлю, но и других насекомых.
В его основе — чистотел, который растет у каждого огородника за забором. Способ очень простой, дешевый и эффективный.
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Заливаем чистотел 2 литрами воды и ставим на плиту кипятиться. Отвар процеживаем, кладем в него 200 граммов тертого мыла. Полученный концентрат разводим 20 литрами воды.
Опрыскиваем составом посадки. Результат будет практически мгновенным.
Источник: дзен-канал «Сад, дача, огород».