Турецкая посудомойка показала: залила уксусом нагар на сковородке и посыпала — пошипел, растворился сам

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Берем 1 стакан воды, 1 стакан уксуса 9%, 2 столовые ложки пищевой соды.

Наливаем в загрязненную сковороду воду и уксус. Ставим на огонь и доводим до кипения. Часть нагара отстанет уже на этом этапе.

Далее сковороду убираем с огня и высыпаем в нее соду. Смесь должна зашипеть. Выливаем все содержимое из посуды и промываем ее.

Источник: atvmedia.ru.