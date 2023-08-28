Турецкая посудомойка показала: залила уксусом нагар на сковородке и посыпала — пошипел, растворился сам

Данный уксусный метод очищения от нагара подходит для всех видов сковородок и кастрюль. Он убирает даже самые мощные наслоения.
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Берем 1 стакан воды, 1 стакан уксуса 9%, 2 столовые ложки пищевой соды.
Наливаем в загрязненную сковороду воду и уксус. Ставим на огонь и доводим до кипения. Часть нагара отстанет уже на этом этапе.
Далее сковороду убираем с огня и высыпаем в нее соду. Смесь должна зашипеть. Выливаем все содержимое из посуды и промываем ее.
Источник: atvmedia.ru.