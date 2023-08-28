Кухонная раковина больше не источает вонь: избавились от зловония средством, которое приготовили сами

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Однако есть несколько проверенных методов, позволяющих избавить кухню от зловонной раковины. И они практически ничего не стоят, то есть специально идти в хозмаг и тратить деньги не надо.

Щадящим моющим средством является сок лимона. Выжмите в слив половину цитруса, а спустя полчаса откройте горячую воду.

Если не сработало, значит, ситуация более удручающая и трубы загрязнены сильно. Тогда следует взять универсальную палочку-выручалочку — дуэт уксуса и соды. В слив высыпают полстакана соды, а через полчаса льют стакан горячей воды с несколькими каплями уксуса в ней. Когда химическая реакция пройдет, выдержите 15 минут и обильно смойте теплой водой. Такую процедуру рекомендуется проводит раз в полмесяца.

Если же проблема не устранилась, потребуется помощь профессионалов. Вероятно, речь идет о сильном загрязнении или даже серьезном засоре. Тогда вонь будет лишь нарастать.

По материалам сайта Belnovosti