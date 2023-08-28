Техник запретил сыпать порошок в специальный лоток: только в барабан — так спасаете

Стиральная машинка. Фото: соцсети

Этот метод позволит вам сэкономить деньги.

Стоимость специальных моющих средств для стирки вещей сейчас мало кого радует. Поэтому пришло время задуматься об их экономии.

Если вы не хотите сделать дырку в своем бюджете, то воспользуйтесь данным лайфхаком при стирке.

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Никогда не насыпайте стиральный порошок в специальные отсеки. Пока средство оттуда поступает на белье, оно частично смывается.

Техник подсказал другой метод - насыпайте порошок прямо на вещи в барабане. Порошок полностью будет использован, благодаря чему вы можете сократить его количество на треть.

Источник belnovosti.by

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