Техник запретил сыпать порошок в специальный лоток: только в барабан — так спасаете

Стоимость специальных моющих средств для стирки вещей сейчас мало кого радует. Поэтому пришло время задуматься об их экономии.

Если вы не хотите сделать дырку в своем бюджете, то воспользуйтесь данным лайфхаком при стирке.

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Никогда не насыпайте стиральный порошок в специальные отсеки. Пока средство оттуда поступает на белье, оно частично смывается.

Техник подсказал другой метод - насыпайте порошок прямо на вещи в барабане. Порошок полностью будет использован, благодаря чему вы можете сократить его количество на треть.

Источник belnovosti.by